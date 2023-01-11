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Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 12 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Кировградской. Сообщение о возгорании поступило в 23.16.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади двух квадратных метров горел мусор на лестничной площадке на четвертом этаже дома.
На место происшествия прибыли 15 пожарных. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 12 человек.
Открытое горение ликвидировали в 23.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.49.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади двух квадратных метров горел мусор на лестничной площадке на четвертом этаже дома.
На место происшествия прибыли 15 пожарных. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 12 человек.
Открытое горение ликвидировали в 23.32. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.49.
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