На трассе между Североуральском и Ивделем в выходные погиб водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жуткое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зафиксировано в минувшую субботу, 14-го января. На трассе Серов — Североуральск — Ивдель легковой автомобиль врезался в грузовик.В момент аварии КАМАЗ, груженный древесиной, находился на обочине на 130-м километре загородной дороги. За несколько дней до происшествия он сломался в пути, поэтому водитель прижал машину к обочине и выставил знак о производящемся ремонте (по некоторым сведениям — слишком близко к грузовику).Ехавший из Североуральска в Ивдель мужчина по какой-то причине не свернул в стороне, чтобы объехать лесовоз, и не затормозил. Он врезался в заднюю часть грузовой машины и погиб на месте. От сильного удара у управляемый погибшим ВАЗа-2107 смяло крышу, оторвало капот и правую стойку.По некоторым предположениям, смертельная авария произошла из-за того, что когда водитель легковушки попытался объехать припаркованный КАМАЗ, он увидел приближающуюся по встречной полосе машину и верулся на свою полосу, а для торможения ему уже не хватило расстояния до грузовика. Такую версию выдвинули комментаторы новости. Официальная версия от ГИБДД ещё не озвучена.