Возрастное ограничение 18+
Рост числа погибших в пожарах фиксируют в Свердловской области
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2023 года в пожарах в Свердловской области погибли 25 человек. Это на девять случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что всего за первую половину января в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за тот же период 2022 года. По сравнению с прошлым годом, более чем в два раза увеличилось число пожаров в частных жилых домах – 75 случаев. На тушение возгорания в многоквартирных домах пожарные выезжали 56 раз. При пожарах огнеборцы спасли 69 человек.
Из-за роста числа пожаров и гибели людей руководство Главного управления МЧС инициирует заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. А инспекторы госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что всего за первую половину января в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за тот же период 2022 года. По сравнению с прошлым годом, более чем в два раза увеличилось число пожаров в частных жилых домах – 75 случаев. На тушение возгорания в многоквартирных домах пожарные выезжали 56 раз. При пожарах огнеборцы спасли 69 человек.
«Основными причинами возгорания являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного отопления и неосторожное обращение с огнем», – рассказали в МЧС.
Из-за роста числа пожаров и гибели людей руководство Главного управления МЧС инициирует заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. А инспекторы госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах началась в Свердловской области
11 января 2023
11 января 2023
Из горящего дома в Екатеринбурге спасли пять человек
09 января 2023
09 января 2023
Коронавирусом заболели еще 248 свердловчан
13 января 2023
13 января 2023