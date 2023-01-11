Рост числа погибших в пожарах фиксируют в Свердловской области

«Основными причинами возгорания являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, печного отопления и неосторожное обращение с огнем», – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала 2023 года в пожарах в Свердловской области погибли 25 человек. Это на девять случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что всего за первую половину января в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за тот же период 2022 года. По сравнению с прошлым годом, более чем в два раза увеличилось число пожаров в частных жилых домах – 75 случаев. На тушение возгорания в многоквартирных домах пожарные выезжали 56 раз. При пожарах огнеборцы спасли 69 человек.Из-за роста числа пожаров и гибели людей руководство Главного управления МЧС инициирует заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. А инспекторы госпожнадзора усилили профилактическую работу с жителями региона.