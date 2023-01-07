Возрастное ограничение 18+
Огнеборцы спасли 8 человек при пожаре в Среднеуральске
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в Среднеуральске в пятиэтажном жилом доме по улице Советская случился пожар. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже. Информация о происшествии поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.00.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе 2 детей.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В 01.10 пожарные локализировали огонь, в 01.14 они ликвидировали открытое горение.
Пострадавших в происшествии нет.
«Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены 8 человек, в том числе 1 ребёнок»,
– сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе 2 детей.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В 01.10 пожарные локализировали огонь, в 01.14 они ликвидировали открытое горение.
Пострадавших в происшествии нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
07 января 2023
07 января 2023
Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче
14 января 2023
14 января 2023
В свердловском поселке из горящего дома спасли человека
10 января 2023
10 января 2023