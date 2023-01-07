Огнеборцы спасли 8 человек при пожаре в Среднеуральске





– сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены 8 человек, в том числе 1 ребёнок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Среднеуральске в пятиэтажном жилом доме по улице Советская случился пожар. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже. Информация о происшествии поступила на пульт пожарного диспетчера в 01.00.До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе 2 детей.В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В 01.10 пожарные локализировали огонь, в 01.14 они ликвидировали открытое горение.Пострадавших в происшествии нет.