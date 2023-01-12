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Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП у дома на Волгоградской в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина. Врачи диагностировали ей травму головы и переломы. Сейчас она находится в реанимации.
Авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 14 января, около 03.00 возле дома №49 по улице Волгоградской в сторону Чкалова. Неизвестный водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, просят звонить по телефонам 02 и +7(958)138-29-00. Также можно обратиться по адресу: Степана Разина, дом 20.
Авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 14 января, около 03.00 возле дома №49 по улице Волгоградской в сторону Чкалова. Неизвестный водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, просят звонить по телефонам 02 и +7(958)138-29-00. Также можно обратиться по адресу: Степана Разина, дом 20.
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