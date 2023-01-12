Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП у дома на Волгоградской в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина. Врачи диагностировали ей травму головы и переломы. Сейчас она находится в реанимации.Авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 14 января, около 03.00 возле дома №49 по улице Волгоградской в сторону Чкалова. Неизвестный водитель сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, просят звонить по телефонам 02 и +7(958)138-29-00. Также можно обратиться по адресу: Степана Разина, дом 20.