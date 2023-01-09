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В Екатеринбурге восемь домов на Уктусе остались без отопления
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге жильцы восьми домов на Уктусе проснулись в холодных квартирах. Из-за коммунальной аварии несколько домов остались без электричества и отопления. Причиной стали несогласованные с энергетиками земляные работы.
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на директора по связям с общественностью «Россети-Урал» Наталью Балдову, во время раскопок строители повредили одновременно две кабельные линии 10 кВ.
Энергетики уже ведут восстановительные работы, однако, когда они будут завершены, неизвестно. На место происшествия уже привезли дизель-генераторы для социальных объектов. Решается вопрос обеспечения от резервных источников электроснабжения и жилого фонда.
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на директора по связям с общественностью «Россети-Урал» Наталью Балдову, во время раскопок строители повредили одновременно две кабельные линии 10 кВ.
«В результате нарушено электроснабжение восьми многоэтажных домов по улице Рощинской – 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 39б, 41»,
– рассказала Балдова.
Энергетики уже ведут восстановительные работы, однако, когда они будут завершены, неизвестно. На место происшествия уже привезли дизель-генераторы для социальных объектов. Решается вопрос обеспечения от резервных источников электроснабжения и жилого фонда.
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