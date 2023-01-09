В Екатеринбурге восемь домов на Уктусе остались без отопления



– рассказала Балдова. «В результате нарушено электроснабжение восьми многоэтажных домов по улице Рощинской – 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 39б, 41»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге жильцы восьми домов на Уктусе проснулись в холодных квартирах. Из-за коммунальной аварии несколько домов остались без электричества и отопления. Причиной стали несогласованные с энергетиками земляные работы.Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на директора по связям с общественностью «Россети-Урал» Наталью Балдову, во время раскопок строители повредили одновременно две кабельные линии 10 кВ.Энергетики уже ведут восстановительные работы, однако, когда они будут завершены, неизвестно. На место происшествия уже привезли дизель-генераторы для социальных объектов. Решается вопрос обеспечения от резервных источников электроснабжения и жилого фонда.