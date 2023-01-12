Повредивший в центре Екатеринбурга сразу 5 припаркованных машин водитель оказался москвичом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всего несколько дней понадобилось Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Екатеринбургу, чтобы установить личность водителя, который вторничным утром, 10-го января умудрился устроить аварию с участием сразу 6 машин.ДТП случилось на улице Горького. Там «Мерседес», принадлежащий каршеринговой компании, врезался в 5 автомобилей, припаркованных у обочины. Виновник произошедшего скрылся, бросив взятую им напракат иномарку. Сотрудники местного ГИБДД пустились на его поиски, которые закончились успехом — беглец найден и задержан.Им оказался житель Москвы 1986-го года рождения, как сообщает городской портал E1. Задержавшим его сотрудникам правоохранительных органов мужчина пояснил, что аварию устроил из-за гололёда на дороге — не сумел справиться с машиной при повороте. Место происшествия он покинул, якобы, из-за того, что находился в шоковом состоянии. Впрочем, такие оправдания не спасли его от административного протокола.