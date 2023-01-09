Шведская стенка придавила ребёнка в одной из школ Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несчастный случай произошёл в школе №23 Нижнего Тагила в четверг, 12-го января. Здесь в спортзале на ученицу первого класса упала шведская стенка.Как пишет издание «ТагилСити», в момент падения конструкции девочка даже не прикасалась к ней. Она просто пробегала мимо за мячиком, которым играла с другими детьми. По сведению родителей, девочка получила вывих челюсти и из школы её увозили на карете «Скорой помощи». Кроме того, в больнице пострадавшей для устранения полученной травмы пришлось удалить два зуба.В связи с произошедшим Областная прокуратура проведёт проверку. Но уже известно, что чрезвычайное происшествие случилось не на уроке физкультуры. В спортивный зал дети пришли во второй половине дня по окончании уроков. «ТагилСити» напоминает так же, что в школе №23 совсем недавно закончился капитальный ремонт, на который было потрачено около 220 миллионов рублей. Заново учебное заведение открыли в сентябре прошлого года.