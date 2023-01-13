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На Широкой Речке в Екатеринбурге заметили неадекватного мужчину с пистолетом
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Широкой Речке в Екатеринбурге около школы заметили неадекватного мужчину с травматическим пистолетом. Об этом сообщается в местном паблике «Широкая Речка. Мичуринский».
Очевидец рассказал, что сегодня утром рядом с домом №46 на улице Евгения Савкова к нему подошел мужчин, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел без патрона. Затем он направился в сторону улицы Ручейной, 55 с криками, чтобы на него не оборачивались.
По словам очевидца, неадекват был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки, за спиной у него был рюкзак камуфляжного цвета.
Сотрудники полиции проверяют данную информацию.
Очевидец рассказал, что сегодня утром рядом с домом №46 на улице Евгения Савкова к нему подошел мужчин, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел без патрона. Затем он направился в сторону улицы Ручейной, 55 с криками, чтобы на него не оборачивались.
По словам очевидца, неадекват был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки, за спиной у него был рюкзак камуфляжного цвета.
«Не знаю, для чего были произведены его действия. Не поймешь, что у него на уме, рядом школа, дети ходят. Будьте внимательны, в полицию сообщил. Просьба кто встретит похожего персонажа просьба сообщать по телефону 102», – написал подписчик паблика.
Сотрудники полиции проверяют данную информацию.
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