На Широкой Речке в Екатеринбурге заметили неадекватного мужчину с пистолетом

«Не знаю, для чего были произведены его действия. Не поймешь, что у него на уме, рядом школа, дети ходят. Будьте внимательны, в полицию сообщил. Просьба кто встретит похожего персонажа просьба сообщать по телефону 102», – написал подписчик паблика.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Широкой Речке в Екатеринбурге около школы заметили неадекватного мужчину с травматическим пистолетом. Об этом сообщается в местном паблике «Широкая Речка. Мичуринский».Очевидец рассказал, что сегодня утром рядом с домом №46 на улице Евгения Савкова к нему подошел мужчин, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел без патрона. Затем он направился в сторону улицы Ручейной, 55 с криками, чтобы на него не оборачивались.По словам очевидца, неадекват был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки, за спиной у него был рюкзак камуфляжного цвета.Сотрудники полиции проверяют данную информацию.