Виновнице смертельного ДТП в Екатеринбурге вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор виновнице ДТП, в котором погибла девушка-пассажир. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.ДТП произошло 14 марта 2022 года. Девушка-водитель Hyundai Getz ехала по автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово со стороны Объездной в сторону ЕКАД со скоростью около 154,3 км/ч. На переднем пассажирском сидении находилась ее близкая подруга, не пристегнутая ремнем безопасности.Автоледи двигалась по третьей полосе четырехполосной проезжей части. Перед ней ехала Skoda Fabia, которая стала перестраиваться на четвертую полосу движения. В этот момент обвиняемая заметила автомобиль Lada Granta, который ехал перед ней. Для предотвращения столкновения с ним девушка резко перестроилась влево, применив экстренное торможение, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. После этого автомобиль отбросило за пределы проезжей части на железный забор.В результате ДТП пассажирка Hyundai Getz получила множественные травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.Водитель Hyundai признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб в размере 700 тысяч рублей.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнице ДТП наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии-поселении, с лишением водительских прав на три года. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей.