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Виновнице смертельного ДТП в Екатеринбурге вынесли приговор

17.25 Пятница, 13 января 2023
Происшествия
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор виновнице ДТП, в котором погибла девушка-пассажир. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

ДТП произошло 14 марта 2022 года. Девушка-водитель Hyundai Getz ехала по автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово со стороны Объездной в сторону ЕКАД со скоростью около 154,3 км/ч. На переднем пассажирском сидении находилась ее близкая подруга, не пристегнутая ремнем безопасности.

Автоледи двигалась по третьей полосе четырехполосной проезжей части. Перед ней ехала Skoda Fabia, которая стала перестраиваться на четвертую полосу движения. В этот момент обвиняемая заметила автомобиль Lada Granta, который ехал перед ней. Для предотвращения столкновения с ним девушка резко перестроилась влево, применив экстренное торможение, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. После этого автомобиль отбросило за пределы проезжей части на железный забор.

В результате ДТП пассажирка Hyundai Getz получила множественные травмы, от которых скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Водитель Hyundai признала свою вину, раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб в размере 700 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнице ДТП наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии-поселении, с лишением водительских прав на три года. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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