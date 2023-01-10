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Из горящей квартиры в Полевском спасли мужчину
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Полевском произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Свердлова. Сообщение о возгорании поступило в 04.35.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе два ребенка.
Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вывели на улицу.
В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 04.42. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05.05.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе два ребенка.
Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры мужчину. Они надели на него маску дыхательного аппарата и вывели на улицу.
В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 04.42. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05.05.
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