В Ивделе за серьёзное нарушение штрафанули водителя микроавтобуса из Перми

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Водитель микроавтобуса марки «FOXBUS», перевозивший вахтовиков из Нягани в Пермь, серьёзно проштрафился. Остановили нарушителя в Ивделе сотрудники ДПС.Инспектор дорожно-постовой службы остановил микроавтобус на улице Механошина. Но когда он подошёл к автотранспорту, то увидел, что за рулём сидит другой человек. Выяснилось, что водитель, работающий в одной из пермских организаций, пустил за руль человека, лишённого водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Это произошло за 3 часа до того, как микроавтобус въехал в Ивдель. То есть, от Ханты-Мансийского автономного округа транспортное средство управлялось человеком, не имевшим права садиться за руль. Таким образом, пассажиры — пермяки, выезжавшие на заработки в Нягань и возвращавшиеся домой, — были поставлены в потенциальную опасность.На шестидесятилетнего водителя составили административный протокол. А его 41-летнего «сменщика» осудили тут же, в Ивделе. Городским судом было вынесено решение оштрафовать его на 30 тысяч рублей за «бесправное» управление транспортным средством, как сообщает ВК-паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».