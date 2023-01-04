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В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на Сибирском тракте
Происшествия
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла 5 сентября около 21.17 на Сибирском тракте.
В пресс-службе свердловского главка МВД «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по Сибирскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону поселка прохладный Белоярского района и при повороте налево на автодорогу «Подъезд к поселку Растущий от Старого Тюменского тракта» не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 600.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и скончался на месте происшествия.
Сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области просят откликнуться возможных очевидцев ДТП. Контактный номер телефона следователя: 8 (343) 354-59-17, 8 (922) 166-59-43.
В пресс-службе свердловского главка МВД «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по Сибирскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону поселка прохладный Белоярского района и при повороте налево на автодорогу «Подъезд к поселку Растущий от Старого Тюменского тракта» не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 600.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы и скончался на месте происшествия.
Сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области просят откликнуться возможных очевидцев ДТП. Контактный номер телефона следователя: 8 (343) 354-59-17, 8 (922) 166-59-43.
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