За гибель человека на Таватуе осужден житель посёлка Калиново

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первый день октября минувшего года на озере Таватуй утонул мужчина. В начале наступившего года в этой смерти признан виновным 40-летний житель посёлка Калиново Невьянского района Свердловской области.Осуждённый владеет моторной лодкой. В злополучный октябрьский день он усадил на своё плавсредство трёх знакомых и отправился с ними по озеру. При этом он не учёл ни погодных условий, ни достаточно большого для моторки груза, каким оказались 4 взрослых человека. Как результат — судно потонуло, а вместе с ним на дно ушёл один из пассажиров. Остальным участникам кораблекрушения, в том числе — владельцу моторной лодки — удалось выбраться на берег.Невьянский городской суд признал «капитана» моторки виновным в причинении смерти человека по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, — уточняет Прокуратура Свердловской области.