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За гибель человека на Таватуе осужден житель посёлка Калиново
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В первый день октября минувшего года на озере Таватуй утонул мужчина. В начале наступившего года в этой смерти признан виновным 40-летний житель посёлка Калиново Невьянского района Свердловской области.
Осуждённый владеет моторной лодкой. В злополучный октябрьский день он усадил на своё плавсредство трёх знакомых и отправился с ними по озеру. При этом он не учёл ни погодных условий, ни достаточно большого для моторки груза, каким оказались 4 взрослых человека. Как результат — судно потонуло, а вместе с ним на дно ушёл один из пассажиров. Остальным участникам кораблекрушения, в том числе — владельцу моторной лодки — удалось выбраться на берег.
Невьянский городской суд признал «капитана» моторки виновным в причинении смерти человека по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, — уточняет Прокуратура Свердловской области.
Осуждённый владеет моторной лодкой. В злополучный октябрьский день он усадил на своё плавсредство трёх знакомых и отправился с ними по озеру. При этом он не учёл ни погодных условий, ни достаточно большого для моторки груза, каким оказались 4 взрослых человека. Как результат — судно потонуло, а вместе с ним на дно ушёл один из пассажиров. Остальным участникам кораблекрушения, в том числе — владельцу моторной лодки — удалось выбраться на берег.
Невьянский городской суд признал «капитана» моторки виновным в причинении смерти человека по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, — уточняет Прокуратура Свердловской области.
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