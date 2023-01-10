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Внезапная смерть мужчины на Эльмаше перепугала прохожих

19.05 Среда, 11 января 2023
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
По екатеринбургским ВК-пабликам и телеграм-каналам прокатилась новость об убитом на Эльмаше мужчине. Труп ранним утром видели прохожие — он лежал в снегу на улице Кобозева в луже крови. Одной из свидетельниц даже показалось, что у трупа нет кисти одной из рук.

Днём выяснились подробности, которые немного успокоили горожан. Следственный комитет опроверг слух об отсутствии у трупа кисти. Более того, на теле покойника вообще не обнаружили каких-либо серьёзных повреждений, травм и ранений. Смерть наступила по естественным причинам и не имела криминального характера. Обилие же крови возле тела объяснилось предсмертным кровохарканьем, о котором правоохранительным органам поведали свидетели. Вот его причины предстоит установить.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил СМИ, что в полицию сигнал о страшной находке на Эльмаше поступил примерно в 7 часов утра. При установлении личности умершего выяснилось, что он житель Екатеринбурга, а год его рождения — 1959-й.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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