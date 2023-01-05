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Стая собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга стая собак напала на женщину с маленьким ребенком. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Инцидент произошел 9 января. По предварительным данным, стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице Рябинина женщину с ребенком. Пострадавшие обратились в травмпункт. У ребенка диагностировали укушенные раны голени и ссадину.
Во время процессуальной проверки следователь СКР установит точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося, проведет их опросы, а также осуществит другие необходимые проверочные мероприятия.
Прокуратура установит, заключен ли на этот год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Екатеринбурге и поступали ли заявки от горожан с жалобами на агрессивных животных.
Инцидент произошел 9 января. По предварительным данным, стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице Рябинина женщину с ребенком. Пострадавшие обратились в травмпункт. У ребенка диагностировали укушенные раны голени и ссадину.
Во время процессуальной проверки следователь СКР установит точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося, проведет их опросы, а также осуществит другие необходимые проверочные мероприятия.
Прокуратура установит, заключен ли на этот год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в Екатеринбурге и поступали ли заявки от горожан с жалобами на агрессивных животных.
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