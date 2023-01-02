Крупный пожар произошел в промзоне в Березовском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Березовском произошел крупный пожар в Западной промзоне. Сообщение о возгорании поступило в 00.05.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев, было задействовано четыре единицы спецтехники.Открытое горение ликвидировали только в 02.46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.12.