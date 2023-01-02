Возрастное ограничение 18+
Крупный пожар произошел в промзоне в Березовском
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Березовском произошел крупный пожар в Западной промзоне. Сообщение о возгорании поступило в 00.05.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев, было задействовано четыре единицы спецтехники.
Открытое горение ликвидировали только в 02.46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.12.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 150 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев, было задействовано четыре единицы спецтехники.
Открытое горение ликвидировали только в 02.46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.12.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
02 января 2023
02 января 2023
В свердловском поселке из горящего дома спасли человека
10 января 2023
10 января 2023
В свердловском селе ночью загорелся дом
03 января 2023
03 января 2023
В Каменском городском округе случился крупный пожар
08 января 2023
08 января 2023