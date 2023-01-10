Семье погибшей под поездом девочки на Урале выплатили 770 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области транспортная прокуратура добилась взыскания морального вреда семье погибшего под поездом ребенка.Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в октябре 2021 года при переходе железнодорожных путей на станции Ляля Свердловской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девочку.После проверки прокурор направил в суд иск о взыскании с железнодорожной компании компенсации морального вреда в пользу матери девочки. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Семья погибшего ребенка получила 770 тысяч рублей.