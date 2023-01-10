Водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, оставили на свободе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю маршрутного автобуса, который при обгоне столкнулся с автомобилем МЧС. В результате ДТП погиб кондуктор автобуса.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 14 июня уроженец Таджикистана Мухторбек Шаминов управлял маршрутным автобусом «ПАЗ». В нарушение ПДД он начал обгон троллейбуса и, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомобилем МЧС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.Находившийся в автобусе кондуктор в результате ДТП скончался от полученных травм на месте происшествия.Свою вину водитель автобуса признал в полном объеме и возместил отцу погибшего 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Уголовное дело в суде рассмотрено в порядке особого судопроизводства, без исследования доказательств.Гособвинитель предложил суду назначить виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и лишения водительских прав на 2,5 года.Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Шаминову наказание в виде одного года лишения свободы. Однако в соответствии с положением ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено на принудительные работы сроком на один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, а также с лишение водительских прав на два года.