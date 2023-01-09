Горевший на Эльмаше дом подключили к электричеству и теплу наполовину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жильцам 2-этажного дома на улице Шефской, пережившим в понедельник утром сильный пожар, не пришлось сидеть в холоде и темноте. В строении подключили и электричество, и отопление, которое отключали во время борьбы со стихией. Но, свет и тепло вернулось только на одну половину дома. Вторая, пострадавшая от огня, скорее всего, жилой уже не станет.Владельцы комнат на пострадавшей в пожаре части дома разъехались, кто куда смог — к друзьям, к родственникам. Вопрос с их расселением будет решаться отдельно. Пока же продолжается расследование причин происшествия. Днём вторника на месте ЧП работала целая бригада следователей МВД. О версиях умалчивают до сих пор. Жильцы же повторяют свои подозрения о злонамеренном поджоге. Они уверены — поджигателя наняли застройщики, которые благодаря пожарам надеются сэкономить на предоставлении жильцам новых жилплощадей или денежных компенсаций.Кроме того, свидетели подтверждают информацию, лишь вскользь упоминавшуюся некоторыми СМИ. Во время пожара в здании «хлопнул» газовый баллон. Этим объясняется обрушение одной из стен. Само возгорание, по словам очевидцем, началось чуть раньше. Из соседнего здания подозрительные всполохи в окнах двухэтажки видели уже в половине пятого утра.Напомним, что в 2021-м году на Эльмаше уже задерживали группу поджигателей, в которую входили двое подростков и их более взрослый приятель, который выступал зачинщиком. Им предъявляли обвинения в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.