Водители двух иномарок пострадали в столкновении возле Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Возле Нижнего Тагила сегодня днём произошла авария, в которой пострадали оба её участника. Виною ДТП стал гололёд на дороге. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9-го января на 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.Примерно в половине второго проезжавший здесь автомобиль марки «Geely Coolray» занесло на наледи, образовавшейся на поверхности шоссе. Машину увело на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем марки «Nissan».Травмы различной степени тяжести получили оба водителя. В Первую городскую больницу Нижнего Тагила увезли владелицу «Geely Coolray». У неё диагностированы множественные травмы. Водителя «Ниссана» доставили в Демидовскую городскую больницу. У него закрытый перелом правой стопы, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД.