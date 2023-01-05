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Водители двух иномарок пострадали в столкновении возле Нижнего Тагила
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
Возле Нижнего Тагила сегодня днём произошла авария, в которой пострадали оба её участника. Виною ДТП стал гололёд на дороге. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9-го января на 14-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу.
Примерно в половине второго проезжавший здесь автомобиль марки «Geely Coolray» занесло на наледи, образовавшейся на поверхности шоссе. Машину увело на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем марки «Nissan».
Травмы различной степени тяжести получили оба водителя. В Первую городскую больницу Нижнего Тагила увезли владелицу «Geely Coolray». У неё диагностированы множественные травмы. Водителя «Ниссана» доставили в Демидовскую городскую больницу. У него закрытый перелом правой стопы, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Примерно в половине второго проезжавший здесь автомобиль марки «Geely Coolray» занесло на наледи, образовавшейся на поверхности шоссе. Машину увело на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем марки «Nissan».
Травмы различной степени тяжести получили оба водителя. В Первую городскую больницу Нижнего Тагила увезли владелицу «Geely Coolray». У неё диагностированы множественные травмы. Водителя «Ниссана» доставили в Демидовскую городскую больницу. У него закрытый перелом правой стопы, как сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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