В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в центре Екатеринбурга трамвай №8 сошел с рельсов. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».Инцидент произошел на перекрестке Ленина – Гагарина. Как сообщает очевидец, в результате дорожного инцидента пострадали два автомобиля. Устанавливаются причины ДТП.