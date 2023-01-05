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В центре Екатеринбурга трамвай сошел с рельсов
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Сегодня утром в центре Екатеринбурга трамвай №8 сошел с рельсов. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент произошел на перекрестке Ленина – Гагарина. Как сообщает очевидец, в результате дорожного инцидента пострадали два автомобиля. Устанавливаются причины ДТП.
Инцидент произошел на перекрестке Ленина – Гагарина. Как сообщает очевидец, в результате дорожного инцидента пострадали два автомобиля. Устанавливаются причины ДТП.
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