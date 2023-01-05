Под Нижним Тагилом молодой водитель сбил на «зебре» женщину

«За непредоставление преимущества в движении пешеходу, за отсутствие знака "начинающий водитель" на транспортном средстве и отсутствие страхового полиса», – заявили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 7 января, утром под Нижнем Тагилом 21-летний водитель сбил 31-летнюю женщину, переходившую через дорогу по пешеходному переходу. Врачи диагностировали потерпевшей ушибы и закрытый перелом левой голени, однако от госпитализации дама отказалась.Инцидент произошёл около 08.00 на 23 километры трассы «Николо-Павловское – Алапаевск». Молодой человек заявил, что не сразу увидел пешехода из-за снегопада. Пострадавшая также уточнила, что не видела подъезжающий автомобиль, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на отделение пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское».Установлено, что только за 1 год вождения молодой автомобилист был замечен за нарушениями правил дорожного движения 9 раз. Освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв. Тем не менее, в отношении молодого человека составили сразу три административных материала.