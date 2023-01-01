Свердловские спасатели напомнили порядок действий при заглохшем на трассе автомобиле

«Руль нужно вывернуть вправо, чтобы при ударе в заднюю часть – транспортное средство не вылетело на середину проезжей части», – объяснили специалисты.

«Чтобы понять, где вы находитесь, посмотрите на километровые знаки, сооружения на магистрали или архитектурные ориентиры, указатели, попытайтесь сообразить, сколько времени вы проехали от последней развязки и какая была скорость – получите примерное расстояние. Сообщите направление, в котором вы двигались», – пояснили спасатели.

«Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4-5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно. Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус», – уточняют специалисты.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели напомнили порядок действий в случае, если на трассе заглох автомобиль. Также специалисты МЧС рассказали о том, что нужно иметь в машине, чтобы не замерзнуть при подобном ЧП в зимний период.В первую очередь в случае проблем с автомобилем в МЧС рекомендуют покинуть автомагистраль на ближайшем съезде или попытаться доехать до станции техобслуживания или парковки. Если такой возможности нет, то нужно прижаться к обочине и остановиться.Спасатели также рекомендуют покинуть транспортное средство через правую дверь и проследить, чтобы все пассажиры вышли таким же способом. Выставлять знак аварийной остановки советуют не выходя на проезжую часть.После этого необходимо позвонить в МЧС по телефону 101 или 112 и сообщить о своем местонахождении. В случае, если есть угроза безопасности движения на магистрали, об этом также нужно рассказать.При дальней поездке в МЧС рекомендуют иметь в своей машине следующие вещи:– трос (10 м, попрочнее);– пара стальных карабинов;– лопата (любая - саперная, специальная дорожная или обычная);– спиртовка, примус или 4-5 длинных свечей;– шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира);– полиэтилен длиной 3-5 м (шириной не менее 1,5 м);– фонарь (лучше всего специальный, автомобильный);– в автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин;– если предстоит провести в дороге более 3-4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.Одеяло может пригодиться, когда будет необходимо согреться, кроме того, его можно использовать, если придётся лезть под машину. Также для обогрева салона автомобиля спасатели советуют использовать свечи, расставив им по углам.