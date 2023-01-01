Возрастное ограничение 18+
В Каменском городском округе случился крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области (архивное фото)
Вчера в Каменском городском округе в селе Черёмхово Свердловской области произошёл крупный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 17.36. В тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 19 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная дружина Черёмхово.
Огонь удалось локализировать в 17.57, а уже в 18.02 пожарные ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.05.
В результате происшествия полностью сгорела мансарда частного жилого дома, а также были повреждены стены, перекрытие, кровля и домашнее имущество.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 17.36. В тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 19 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная дружина Черёмхово.
Огонь удалось локализировать в 17.57, а уже в 18.02 пожарные ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.05.
В результате происшествия полностью сгорела мансарда частного жилого дома, а также были повреждены стены, перекрытие, кровля и домашнее имущество.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В селе Троицкое в канун Нового года случился крупный пожар
01 января 2023
01 января 2023
Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа
05 января 2023
05 января 2023
В свердловском селе ночью загорелся дом
03 января 2023
03 января 2023
Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
07 января 2023
07 января 2023