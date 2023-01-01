В Каменском городском округе случился крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера в Каменском городском округе в селе Черёмхово Свердловской области произошёл крупный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила в 17.36. В тушении были задействованы 5 единиц пожарной техники и 19 огнеборцев, в том числе добровольная пожарная дружина Черёмхово.Огонь удалось локализировать в 17.57, а уже в 18.02 пожарные ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 00.05.В результате происшествия полностью сгорела мансарда частного жилого дома, а также были повреждены стены, перекрытие, кровля и домашнее имущество.