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В Екатеринбурге автомобиль вылетел с дороги на автобусную остановку
Происшествия
Проспект Академика Сахарова, на котором произошло ДТП. Фото: Вечерние ведомости (архивное)
Днём 7 января автомобиль влетел в автобусную остановку в Академическом районе Екатеринбурга.
ДТП с участием трёх легковых автомобилей случилось сегодня днём на проспекте Академика Сахарова. После странного манёвра одной из легковушек – сначала как будто намеревавшейся выполнить левый поворот на улицу Анатолия Мехренцева, но затем вернувшейся на проезжую часть Академика Сахарова – ехавшая с высокой скоростью в прямом направлении по Сахарова другая легковушка задела её по касательной, затем её откинуло на «Шкоду», которая, в свою очередь, отлетела на остановку.
В результате, помимо корпусов автомобилей, был повреждён навес автобусной остановки «ЖК "Аксиома"». О пострадавших среди людей не сообщалось. В ГИБДД заявили, что о факте данного ДТП в госавтоинспекцию никто не обращался.
Инцидент попал на видео. Его также можно посмотреть в телеграм-канале «Вечерние ведомости».
ДТП с участием трёх легковых автомобилей случилось сегодня днём на проспекте Академика Сахарова. После странного манёвра одной из легковушек – сначала как будто намеревавшейся выполнить левый поворот на улицу Анатолия Мехренцева, но затем вернувшейся на проезжую часть Академика Сахарова – ехавшая с высокой скоростью в прямом направлении по Сахарова другая легковушка задела её по касательной, затем её откинуло на «Шкоду», которая, в свою очередь, отлетела на остановку.
В результате, помимо корпусов автомобилей, был повреждён навес автобусной остановки «ЖК "Аксиома"». О пострадавших среди людей не сообщалось. В ГИБДД заявили, что о факте данного ДТП в госавтоинспекцию никто не обращался.
Инцидент попал на видео. Его также можно посмотреть в телеграм-канале «Вечерние ведомости».
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