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В столице Урала затопило перекрёсток в центре Уралмаша
Происшествия
Фото: Эдуард Мансуров / Е1
Этим утром в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Орджоникидзе и улицы 40-летия Октября произошла коммунальная авария. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на своих читателей.
Очевидцы сообщали о залившем перекрёсток кипятке, однако в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании заявили, что вода вовсе не горячая, а эффект кипятка возник из-за того, что на улице низкая температура. По их словам, в такую погоду парить может даже вода из канализации.
В диспетчерской службе «Водоканала» также информацию о протечке подтвердили. На данный момент вода уже перекрыта. На месте работают сотрудники компании.
Отмечается, что отключений из-за аварии в ближайших дома не будет.
Очевидцы сообщали о залившем перекрёсток кипятке, однако в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании заявили, что вода вовсе не горячая, а эффект кипятка возник из-за того, что на улице низкая температура. По их словам, в такую погоду парить может даже вода из канализации.
В диспетчерской службе «Водоканала» также информацию о протечке подтвердили. На данный момент вода уже перекрыта. На месте работают сотрудники компании.
Отмечается, что отключений из-за аварии в ближайших дома не будет.
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