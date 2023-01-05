В столице Урала затопило перекрёсток в центре Уралмаша

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Орджоникидзе и улицы 40-летия Октября произошла коммунальная авария. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на своих читателей.Очевидцы сообщали о залившем перекрёсток кипятке, однако в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании заявили, что вода вовсе не горячая, а эффект кипятка возник из-за того, что на улице низкая температура. По их словам, в такую погоду парить может даже вода из канализации.В диспетчерской службе «Водоканала» также информацию о протечке подтвердили. На данный момент вода уже перекрыта. На месте работают сотрудники компании.Отмечается, что отключений из-за аварии в ближайших дома не будет.