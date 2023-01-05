Катавшиеся по двору на машине нижнетагильские подростки сбили полицейского



– отметили в пресс-группе. «Подросток, находившийся за рулем в момент ДТП, до настоящего времени в поле зрения сотрудников полиции не попадал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле подростки сбили 24-летнего сержанта полиции, вставшего перед машиной, что остановить детей. Нарезавшую по двору круги «Lada Priora» молодой правоохранитель заметил, когда находился дома. Заподозрив неладное, он выбежал на улицу и преградил несовершеннолетним дорогу.Сбив полицейского, юный водитель резко сдал назад и врезался в мусорный бак. Испугавшись, подростки стали выбираться из машины и бежать врассыпную. Сбежать не удалось только 15-летней девушке, которая просто не успела выйти из салона. Молодой сотрудник полиции задержал её и передал коллегам, которые позже прибыли на место происшествия.Выяснилось, что помимо задержанной девушки в машине находились трое молодых людей 14 и 15 лет и 14-летняя девушка. Юноши поочередно садились за руль, проезжая небольшое расстояние.Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», старший из компании подростков забрал ключи от квартиры знакомого матери, когда тот был у них в гостях. Затем в ночное время он вместе со своим двоюродным братом пробрался в чужую квартиру и унёс оттуда ключи от «Lada».Отмечается, что оба подростка состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Младший попал туда после совершение общественно-опасного деяния, а старший – за самовольные уходы.В отношении родителей подростков-нарушителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.Молодой сотрудник полиции, которого сбили подростки, серьёзных травм не получил.