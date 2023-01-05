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Катавшиеся по двору на машине нижнетагильские подростки сбили полицейского
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле подростки сбили 24-летнего сержанта полиции, вставшего перед машиной, что остановить детей. Нарезавшую по двору круги «Lada Priora» молодой правоохранитель заметил, когда находился дома. Заподозрив неладное, он выбежал на улицу и преградил несовершеннолетним дорогу.
Сбив полицейского, юный водитель резко сдал назад и врезался в мусорный бак. Испугавшись, подростки стали выбираться из машины и бежать врассыпную. Сбежать не удалось только 15-летней девушке, которая просто не успела выйти из салона. Молодой сотрудник полиции задержал её и передал коллегам, которые позже прибыли на место происшествия.
Выяснилось, что помимо задержанной девушки в машине находились трое молодых людей 14 и 15 лет и 14-летняя девушка. Юноши поочередно садились за руль, проезжая небольшое расстояние.
Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», старший из компании подростков забрал ключи от квартиры знакомого матери, когда тот был у них в гостях. Затем в ночное время он вместе со своим двоюродным братом пробрался в чужую квартиру и унёс оттуда ключи от «Lada».
Отмечается, что оба подростка состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Младший попал туда после совершение общественно-опасного деяния, а старший – за самовольные уходы.
В отношении родителей подростков-нарушителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Молодой сотрудник полиции, которого сбили подростки, серьёзных травм не получил.
Сбив полицейского, юный водитель резко сдал назад и врезался в мусорный бак. Испугавшись, подростки стали выбираться из машины и бежать врассыпную. Сбежать не удалось только 15-летней девушке, которая просто не успела выйти из салона. Молодой сотрудник полиции задержал её и передал коллегам, которые позже прибыли на место происшествия.
Выяснилось, что помимо задержанной девушки в машине находились трое молодых людей 14 и 15 лет и 14-летняя девушка. Юноши поочередно садились за руль, проезжая небольшое расстояние.
Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», старший из компании подростков забрал ключи от квартиры знакомого матери, когда тот был у них в гостях. Затем в ночное время он вместе со своим двоюродным братом пробрался в чужую квартиру и унёс оттуда ключи от «Lada».
Отмечается, что оба подростка состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Младший попал туда после совершение общественно-опасного деяния, а старший – за самовольные уходы.
«Подросток, находившийся за рулем в момент ДТП, до настоящего времени в поле зрения сотрудников полиции не попадал»,
– отметили в пресс-группе.
В отношении родителей подростков-нарушителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.
Молодой сотрудник полиции, которого сбили подростки, серьёзных травм не получил.
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