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Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в пятиэтажном доме на улице Ватутина в Первоуральске случился пожар, в ходе которого на улицу спасателями были эвакуированы 15 человек, в том числе 3 детей.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04.31. Тогда к месту происшествия были направлены 7 огнеборцев на трёх спецмашинах.
Очаг возгорания находился в подвальном помещении жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его потушили за три минуты. Пострадавших в происшествии нет. Причина возгорания не уточняется.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04.31. Тогда к месту происшествия были направлены 7 огнеборцев на трёх спецмашинах.
Очаг возгорания находился в подвальном помещении жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его потушили за три минуты. Пострадавших в происшествии нет. Причина возгорания не уточняется.
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