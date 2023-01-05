Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в пятиэтажном доме на улице Ватутина в Первоуральске случился пожар, в ходе которого на улицу спасателями были эвакуированы 15 человек, в том числе 3 детей.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04.31. Тогда к месту происшествия были направлены 7 огнеборцев на трёх спецмашинах.Очаг возгорания находился в подвальном помещении жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его потушили за три минуты. Пострадавших в происшествии нет. Причина возгорания не уточняется.