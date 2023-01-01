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В аварии на Арамильском тракте пострадали шесть человек
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 20.40, на Арамильском тракте столкнулись «Daewoo Nexia» и «Opel Astra». В результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель «Daewoo» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Как сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, в ходе происшествия пострадали оба водителя, а также два пассажира «Daewoo Nexia» и два пассажира «Opel Astra», одним из которых оказался 12-летний мальчик.
Известно, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился на переднем сидении. Отмечается, что он был пристёгнут ремнём безопасности. Его с различными травмами доставили в детскую городскую клиническую больницу №9. Остальных пострадавших также госпитализировали.
Как сообщают в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, в ходе происшествия пострадали оба водителя, а также два пассажира «Daewoo Nexia» и два пассажира «Opel Astra», одним из которых оказался 12-летний мальчик.
Известно, что в момент ДТП несовершеннолетний пассажир находился на переднем сидении. Отмечается, что он был пристёгнут ремнём безопасности. Его с различными травмами доставили в детскую городскую клиническую больницу №9. Остальных пострадавших также госпитализировали.
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