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В Свердловской области пропал 43-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Сухом Логу пропал 43-летний Виктор Юрьевич Сюткин. Его местонахождение неизвестно с 1 января. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина может находиться в другом городе.
Приметы пропавшего: рост 179 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи он был одет в бежевую куртку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктора Сюткина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 179 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.
На момент пропажи он был одет в бежевую куртку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктора Сюткина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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