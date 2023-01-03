В Свердловской области пропал 43-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сухом Логу пропал 43-летний Виктор Юрьевич Сюткин. Его местонахождение неизвестно с 1 января. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина может находиться в другом городе.Приметы пропавшего: рост 179 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.На момент пропажи он был одет в бежевую куртку, черные штаны и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктора Сюткина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.