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При пожаре в доме в Екатеринбурге погиб мужчина
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вечером 5 января в Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме на улице Новаторов. В результате пожара погиб мужчина.
Сообщение о возгорании поступило в 18.03. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, горели жилой дом и автомобили Volkswagen Golf и ВАЗ 2106, создавалась угроза распространения огня на соседние здания. Во время тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни.
В 19.23 пожар локализовали на площади 130 квадратных метров, угрозу распространения огня устранили. Открытое горение ликвидировали в 20:29. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:50.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти нет.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что личность умершего мужчины устанавливается. По предварительным данным, погибший – хозяин дома 1967 года рождения. Возможной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Сообщение о возгорании поступило в 18.03. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, горели жилой дом и автомобили Volkswagen Golf и ВАЗ 2106, создавалась угроза распространения огня на соседние здания. Во время тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни.
В 19.23 пожар локализовали на площади 130 квадратных метров, угрозу распространения огня устранили. Открытое горение ликвидировали в 20:29. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:50.
Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти нет.
«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и точная причина возгорания», – рассказали в СКР.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что личность умершего мужчины устанавливается. По предварительным данным, погибший – хозяин дома 1967 года рождения. Возможной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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