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При пожаре в доме в Екатеринбурге погиб мужчина

09.50 Пятница, 6 января 2023
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вечером 5 января в Екатеринбурге произошел пожар в частном жилом доме на улице Новаторов. В результате пожара погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в 18.03. Как сообщили в МЧС по Свердловской области, горели жилой дом и автомобили Volkswagen Golf и ВАЗ 2106, создавалась угроза распространения огня на соседние здания. Во время тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни.

В 19.23 пожар локализовали на площади 130 квадратных метров, угрозу распространения огня устранили. Открытое горение ликвидировали в 20:29. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23:50.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области


Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в доме. При внешнем осмотре тела признаков криминальной смерти нет.

«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. Тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются очаг и точная причина возгорания», – рассказали в СКР.


Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что личность умершего мужчины устанавливается. По предварительным данным, погибший – хозяин дома 1967 года рождения. Возможной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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