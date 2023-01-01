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Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в селе Печёркино Пышминского городского округа в Свердловской области случился крупный пожар, площадь которого составила 111 квадратных метров.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21.39. Тогда к месту происшествия были направлены 8 спасателей на 3 пожарных машинах.
В 21.47 огнеборцы локализировали огонь, в 21.53 ликвидировали горение. Разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 23.30. В результате происшествия сгорел жилой дом и надворные постройки.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21.39. Тогда к месту происшествия были направлены 8 спасателей на 3 пожарных машинах.
В 21.47 огнеборцы локализировали огонь, в 21.53 ликвидировали горение. Разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 23.30. В результате происшествия сгорел жилой дом и надворные постройки.
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