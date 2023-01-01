Крупный пожар произошёл в селе Пышминского городского округа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в селе Печёркино Пышминского городского округа в Свердловской области случился крупный пожар, площадь которого составила 111 квадратных метров.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21.39. Тогда к месту происшествия были направлены 8 спасателей на 3 пожарных машинах.В 21.47 огнеборцы локализировали огонь, в 21.53 ликвидировали горение. Разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 23.30. В результате происшествия сгорел жилой дом и надворные постройки.