Возрастное ограничение 18+
Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В ночь с 4 на 5 января в Дзержинском районе Нижнего Тагила столкнулись «Lada Granta» и «Toyota Land Cruiser 200». Авария произошла на перекрестке Восточное шоссе – Вагоностроителей около 02.00.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Так как «Lada» получила серьёзные повреждения, её водительницу извлекали из салона с помощью спасателей. После этого девушку и её пассажира госпитализировали.
Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник, в автомобиле «Toyota» в момент ДТП якобы находился депутат свердловского заксобрания Владимир Рощупкин. Был ли он за рулём, не уточняется.
В отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» произошедшее ещё не прокомментировали.
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Так как «Lada» получила серьёзные повреждения, её водительницу извлекали из салона с помощью спасателей. После этого девушку и её пассажира госпитализировали.
Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник, в автомобиле «Toyota» в момент ДТП якобы находился депутат свердловского заксобрания Владимир Рощупкин. Был ли он за рулём, не уточняется.
В отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» произошедшее ещё не прокомментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».