Два человека пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 4 на 5 января в Дзержинском районе Нижнего Тагила столкнулись «Lada Granta» и «Toyota Land Cruiser 200». Авария произошла на перекрестке Восточное шоссе – Вагоностроителей около 02.00.В результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Так как «Lada» получила серьёзные повреждения, её водительницу извлекали из салона с помощью спасателей. После этого девушку и её пассажира госпитализировали.Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на собственный источник, в автомобиле «Toyota» в момент ДТП якобы находился депутат свердловского заксобрания Владимир Рощупкин. Был ли он за рулём, не уточняется.В отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» произошедшее ещё не прокомментировали.