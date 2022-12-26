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Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В микрорайоне Мичуринский в Екатеринбурге пропал 42-летний Андрей Васильевич Сударов. Его местонахождение неизвестно с 30 декабря.
Приметы пропавшего: рост 185 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. На руках есть шрамы.
На момент пропажи мужчина был одет в темные штаны, темную толстовку, темную безрукавку и темные кроссовки.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 8. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Сударова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-08 или координатору поиска Игорю по телефону +7 (962) 316-55-42.
Приметы пропавшего: рост 185 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. На руках есть шрамы.
На момент пропажи мужчина был одет в темные штаны, темную толстовку, темную безрукавку и темные кроссовки.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 8. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Сударова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 356-42-08 или координатору поиска Игорю по телефону +7 (962) 316-55-42.
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