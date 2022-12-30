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Девочка пострадала при скатывании с горки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге при скатывании с горки на снегокате в Основинском парке пострадала 10-летняя девочка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УМВД по городу.
Дети катались вчера около 12.00 с природного склона в Основинском парке около ТЦ «Парк Хаус». Во время спуска на снегокате сидели трое детей, сзади на лыжах стоял отец и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево и врезался на дерево.
В результате инцидента 10-летняя девочка, находящаяся на снегокате, получила травму головы. Ее доставили в детскую больницу.
Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 проводят проверку. В отношении родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
Правоохранители напоминают, что стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для спуска: не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части.
Дети катались вчера около 12.00 с природного склона в Основинском парке около ТЦ «Парк Хаус». Во время спуска на снегокате сидели трое детей, сзади на лыжах стоял отец и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево и врезался на дерево.
В результате инцидента 10-летняя девочка, находящаяся на снегокате, получила травму головы. Ее доставили в детскую больницу.
Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 проводят проверку. В отношении родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
Правоохранители напоминают, что стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для спуска: не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части.
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