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Девочка пострадала при скатывании с горки в Екатеринбурге

14.04 Вторник, 3 января 2023
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге при скатывании с горки на снегокате в Основинском парке пострадала 10-летняя девочка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УМВД по городу.

Дети катались вчера около 12.00 с природного склона в Основинском парке около ТЦ «Парк Хаус». Во время спуска на снегокате сидели трое детей, сзади на лыжах стоял отец и управлял снегокатом. Чтобы избежать наезда на идущих по склону людей, он вывернул руль влево и врезался на дерево.

В результате инцидента 10-летняя девочка, находящаяся на снегокате, получила травму головы. Ее доставили в детскую больницу.

Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 проводят проверку. В отношении родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Правоохранители напоминают, что стоит внимательно относиться к выбору горки и средствам для спуска: не использовать для катания не предусмотренные для этого горки, природные склоны и скаты, выходящие на проезжую части.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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10:31 В свердловском селе ночью загорелся дом
09:09 Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
17:02 Более 150 катков открылось в Екатеринбурге
15:37 В Свердловской области тренеры спортивных школ получат статус работников образования
14:48 В аэропорту Кольцово задержали вылеты нескольких рейсов
14:33 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 117 человек
13:16 Свердловчане к Новому году срубили около 14 тысяч елок
12:07 Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
11:22 Губернатор Свердловской области создал новый оперштаб
10:14 Ледовый городок в Екатеринбурге в новогоднюю ночь посетили более четырёх тысяч человек
09:31 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снегопада
16:54 Новогодние выходные в Свердловской области обещают быть снежными
16:35 В Екатеринбурге полиция задержала двух подозреваемых в грабеже
15:58 В двух авариях на трассе Пермь – Екатеринбург пострадали четыре ребёнка
14:41 Свердловские спасатели объявили 2 января штормовое предупреждение
14:12 В Свердловской области в новогоднюю ночь родилось 17 малышей
13:16 Для питомцев жителей Невьянска бесплатно проведут вакцинацию против бешенства
13:03 В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего 30 декабря
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10:49 В селе Троицкое в канун Нового года случился крупный пожар
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