Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажке на улице Щорса. Сообщение о возгорании поступило в 23.05.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 25 человек.Открытое горение ликвидировано 23.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.39.