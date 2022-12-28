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Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 25 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажке на улице Щорса. Сообщение о возгорании поступило в 23.05.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 25 человек.
Открытое горение ликвидировано 23.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.39.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади шести квадратных метров горели вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 25 человек.
Открытое горение ликвидировано 23.20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.39.
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