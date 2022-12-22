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В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали двое несовершеннолетних

13.34 Суббота, 31 декабря 2022
Происшествия
Фото: ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» / vk.com/ekb.serov
Ёлка и подарки отменяются на сегодня для двух детей, которые ехали в отцовском автомобиле. На 190-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень машина попала в аварию.

Судя по предварительным данным, предоставленным управлением ГИБДД по Свердловской области, авария произошла по вине водителя «Киа Сид». Он задремал прямо во время движения, и не заметил, как машину ведёт в сторону. Как результат — столкновение иномарки с грузовиком.

В легковушке, помимо сонного водителя, находились трое его детей. Две девочки 9 и 14 лет получили травмы и поехали встречать Новый год в палаты камышловской больницы. Младшему ребёнку повезло. В нарушение правил, отец перевозил 4-летнего сына без детского кресла, но он не пострадал. За отсутствие детского кресла и за то, что старшая девочка ехала на переднем пассажирском сидении, но не была пристёгнута, на водителя составили административные протоколы.

Как дополняет информационное агентство «Ural24 com», дети с отцом ехали из Нижневартовска в Башкирию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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