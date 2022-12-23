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На одной из улиц Екатеринбурга спалили две иномарки

10.19 Суббота, 31 декабря 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Накануне, 30-го января, на улице Черепанова в Екатеринбурге сгорели два автомобиля иностранного производства. Предположительно, одну из них целенаправленно подожгли неустановленные злоумышленники.

Оба автомобиля были припаркованы возле бани. Возгорание началось с «Ford Fusion» примерно в 22:00. С этой машины огонь быстро перекинулся на припаркованный рядом автомобиль марки «Nissan Wingroad». Прибывшие на вызов пожарные в количестве 9 человек с огнём справились за 5 минут, но пострадать успели оба транспортных средства: у «Ниссана» выгорел салон, «Форд», возможно, не подлежит даже капительному ремонту.

По информации паблика «Инцидент Екатеринбург», неизвестные подожгли «Форд» специально. Причиной стал дорожный конфликт с его владельцем.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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