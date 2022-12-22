Внимание екатеринбургским собаководам: на улице Победы предположительно рассыпан яд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любимое «угощение» от догхантеров предположительно появилось на улице Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В одну из ветклиник района поступила собака с симптомами, похожими на отравление изониазидом.Владелец молодого щенка отправился в ветстанцию Орджоникидзевского района, чтобы сдать на анализы кровь питомца. Часть пути 7-месячный щенок проделал на своих четырёх, часть — на руках владельца. В какой-то момент, на подступах к ветстанции у молодой собаки начались приступы, схожие с приступами эпилепсии. У него шла пена изо рта, начинался нервный тик с переходом в судороги.Меж тем, ветеринары государственной клиники склонялись к выводу, что у щенка — запущенная стадия чумы плотоядных. Симптомы действительно сходные. Проблема в том, что собака – домашняя, на улицу вышла впервые и никаких иных симптомов болезни ранее не проявляла. Но, взяв у неё кровь на анализ, визитёров отправили восвояси.Состояние щенка ухудшалось с каждой минутой. Приступы со слюноотделением и судорогами всё усиливались и становились всё продолжительней. Последний отрезок до дома его пришлось нести на руках, потому что животное обмякло, перестало реагировать на внешние раздражители.К счастью, владелец собаки догадался не сидеть, глядя, как на глазах гаснет щенок, а рискнуть обратиться в другую ветклинику с просьбой поставить антидот (при отравлении изониазидом им является витамин B6). В «ЗооДокторе» подтвердили, что симптомы могут указывать и на запущенную форму чумки, и на врождённую эпилепсию, и даже на последствия плохого питания. Но капельницу с витаминами, равно как и снимающие судороги препараты всё же поставили.Менее чем через сутки щенок полностью восстановился и не проявлял никаких признаков заболеваний. И хоть точный диагноз так пока и не был поставлен, быстрое исчезновение всех симптомов может тоже указывать на действие яда, которое исчезло благодаря спасительному витамину.Мораль сей истории такова: если ваша собака внезапно начала проявлять симптомы, схожие с вышеописанными, спешите в ветеринарную клинику и настаивайте на том, чтобы животному поставили витамин B6. Даже если окажется, что припадок был вызван не отравлением, есть вероятность, что пёсик будет спасён от верной гибели. Ну, а порция витамина ему точно не повредит в любом случае.