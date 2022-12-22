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Внимание екатеринбургским собаководам: на улице Победы предположительно рассыпан яд

21.16 Среда, 28 декабря 2022
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Любимое «угощение» от догхантеров предположительно появилось на улице Победы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В одну из ветклиник района поступила собака с симптомами, похожими на отравление изониазидом.

Владелец молодого щенка отправился в ветстанцию Орджоникидзевского района, чтобы сдать на анализы кровь питомца. Часть пути 7-месячный щенок проделал на своих четырёх, часть — на руках владельца. В какой-то момент, на подступах к ветстанции у молодой собаки начались приступы, схожие с приступами эпилепсии. У него шла пена изо рта, начинался нервный тик с переходом в судороги.

Меж тем, ветеринары государственной клиники склонялись к выводу, что у щенка — запущенная стадия чумы плотоядных. Симптомы действительно сходные. Проблема в том, что собака – домашняя, на улицу вышла впервые и никаких иных симптомов болезни ранее не проявляла. Но, взяв у неё кровь на анализ, визитёров отправили восвояси.

Состояние щенка ухудшалось с каждой минутой. Приступы со слюноотделением и судорогами всё усиливались и становились всё продолжительней. Последний отрезок до дома его пришлось нести на руках, потому что животное обмякло, перестало реагировать на внешние раздражители.

К счастью, владелец собаки догадался не сидеть, глядя, как на глазах гаснет щенок, а рискнуть обратиться в другую ветклинику с просьбой поставить антидот (при отравлении изониазидом им является витамин B6). В «ЗооДокторе» подтвердили, что симптомы могут указывать и на запущенную форму чумки, и на врождённую эпилепсию, и даже на последствия плохого питания. Но капельницу с витаминами, равно как и снимающие судороги препараты всё же поставили.

Менее чем через сутки щенок полностью восстановился и не проявлял никаких признаков заболеваний. И хоть точный диагноз так пока и не был поставлен, быстрое исчезновение всех симптомов может тоже указывать на действие яда, которое исчезло благодаря спасительному витамину.

Мораль сей истории такова: если ваша собака внезапно начала проявлять симптомы, схожие с вышеописанными, спешите в ветеринарную клинику и настаивайте на том, чтобы животному поставили витамин B6. Даже если окажется, что припадок был вызван не отравлением, есть вероятность, что пёсик будет спасён от верной гибели. Ну, а порция витамина ему точно не повредит в любом случае.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:53 Обвиняемая в убийстве трех своих детей екатеринбурженка признала вину частично
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