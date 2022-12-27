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В Тавде завершено расследование уголовного дела о гибели подростка на рыбалке

13.26 Среда, 28 декабря 2022
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Тавде следствие СКР завершило расследование уголовное дело о гибели подростка на рыбалке. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, утром 7 августа 27-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял трехместной надувной лодкой, оснащенной подвесным лодочным мотором. Он вышел в акваторию реки Тавда около деревни Галкино вместе с подростком 2007 года рождения, чтобы порыбачить.

Прибыв на нужный участок водоема, мужчина заглушил двигатель, но не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение. При этом оба рыбака не были экипированы спасательными жилетами. Когда мотор потребовалось вновь завести, обвиняемый, сидевший на корме лодки, попросил сделать это подростка.

Чтобы запустить мотор, парень тоже переместился на корму, из-за чего центр тяжести у лодки сместился. Когда он потянул за рукоятку ручного стартера, мотор завелся, лодка резко двинулась вперед, а ее носовая часть поднялась над водой. Оба рыбака упали в воду. Во время нахождения в воде лопасти работающего мотора причинили им повреждения.

В результате подросток утонул. 27-летний мужчина выбрался на берег и сообщил о произошедшем сотрудникам полиции. Тело погибшего парня обнаружили спустя несколько дней.

Жителя Тавды обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2.1 статьи 263 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проделан необходимый объем работы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. По окончании расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», – рассказали в СКР.


В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области добавили, что подросток воспитывался в полной семье, на учете в полиции не состоял. Отмечается, что юноша не умел плавать, но занимался спортом, играл в хоккей в городской команде.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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