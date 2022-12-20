Около аэропорта Кольцово иномарка насмерть сбила мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге около аэропорта Кольцово женщина-водитель Nissan Qashqai насмерть сбила пешехода. ДТП произошло вчера около 20.35.По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai ехала по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта в сторону поселка Кольцово и сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП 28-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Nissan Qashqai находилась 40-летняя женщина со стажем вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Результаты медосвидетельствования показали, что автоледи трезва.По факту ДТП проводится расследование.