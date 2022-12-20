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Около аэропорта Кольцово иномарка насмерть сбила мужчину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге около аэропорта Кольцово женщина-водитель Nissan Qashqai насмерть сбила пешехода. ДТП произошло вчера около 20.35.
По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai ехала по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта в сторону поселка Кольцово и сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 28-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Nissan Qashqai находилась 40-летняя женщина со стажем вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Результаты медосвидетельствования показали, что автоледи трезва.
По факту ДТП проводится расследование.
По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai ехала по улице Бахчиванджи со стороны аэропорта в сторону поселка Кольцово и сбила пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП 28-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Nissan Qashqai находилась 40-летняя женщина со стажем вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Результаты медосвидетельствования показали, что автоледи трезва.
По факту ДТП проводится расследование.
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