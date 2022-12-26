После обжалования жительнице Верхней Пышмы увеличили сумму компенсации за травму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации за полученные в ДТП травмы до 400 тысяч рублей. Для этого пострадавшей, которая во время аварии находилась буквально «в интересном положении», пришлось обжаловать решение суда Верхней Пышмы, где ей присудили всего 10 тысяч рублей за оскольчатый перелом позвоночника и четыре недели в неудобном корсете.По информации ресурса «ТагилСити.Ру», авария произошла её в мае 2020-го года. В ней не смогли разъехаться на Серовском тракте две иномарки — «Porsche Cayenne» и «Toyota Corolla». Виновницей ДТП, как выяснило расследование, женщина за рулём «Тойоты» — перестраиваясь в другой ряд, она не пропустила «Порш», как должна была сделать.Помимо выплаты 10 тысяч рублей по приговору верхнепышминского суда виновница аварии ещё и извинилась перед пострадавшей. И если извинения более-менее были приняты, изначальный размер компенсации показался потерпевшей смехотворно мизерным. Судья областного суда с этим согласился.