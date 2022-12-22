На базе отдыха в Верхней Пышме произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Верхней Пышме произошел пожар на базе отдыха, расположенной на 23-м километре Старотагильского тракта. Сообщение о возгорании поступило в 04.08.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 300 квадратных метров сгорели три гостевых дома, также огонь повредил кровлю и перекрытие еще одного гостевого дома на территории базы отдыха.В тушении пожара участвовали 19 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 05.03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08.45.