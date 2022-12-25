Женщина упала с одного из мостов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вечером воскресенья, 25-го декабря, на улице Токарей в Екатеринбурге обнаружили женщину, которая лежала на проезжей части и не могла самостоятельно подняться.Очевидцы из числа проезжавших в это время автомобилистов остановили машину «Скорой помощи», которой случилось оказаться в этом месте. После беглого осмотра женщины, медики погрузили её в «карету» и отвезли в больницу.Какие травмы получила женщина не сообщается.По данному факту силами полиции проводится проверка, была ли смерть криминальной или это мог быть несчастный случай, пока неизвестно.