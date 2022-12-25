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Женщина упала с одного из мостов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург» / t.me/+ibeo-JLoZzM0NDMy
Вечером воскресенья, 25-го декабря, на улице Токарей в Екатеринбурге обнаружили женщину, которая лежала на проезжей части и не могла самостоятельно подняться.
Очевидцы из числа проезжавших в это время автомобилистов остановили машину «Скорой помощи», которой случилось оказаться в этом месте. После беглого осмотра женщины, медики погрузили её в «карету» и отвезли в больницу.
Какие травмы получила женщина не сообщается.
По данному факту силами полиции проводится проверка, была ли смерть криминальной или это мог быть несчастный случай, пока неизвестно.
Очевидцы из числа проезжавших в это время автомобилистов остановили машину «Скорой помощи», которой случилось оказаться в этом месте. После беглого осмотра женщины, медики погрузили её в «карету» и отвезли в больницу.
Какие травмы получила женщина не сообщается.
По данному факту силами полиции проводится проверка, была ли смерть криминальной или это мог быть несчастный случай, пока неизвестно.
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