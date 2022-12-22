ДТП с участием автобуса произошло на свердловской трассе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Нижняя Тура – Качканар пассажирский автобус съехал с дороги. ДТП произошло сегодня около 06.00 на 21-м километре автодороги.По предварительным данным, водитель автобуса Kia Granbird выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В момент аварии пассажиров в автобусе не было. В салоне находился только водитель, он в ДТП не пострадал.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что автобус принадлежит одному из городских предприятий ЗАТО Лесной. Водитель ехал в сторону Качканара за пассажирами. По факту ДТП проводится проверка.