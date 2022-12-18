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В Екатеринбурге вандалы изуродовали подъезды домов на ЖБИ
Происшествия
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня ночью в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге неизвестные облили краской и разбили двери в подъездах ЖК «Рассветный».
Читатели «Вечерних ведомостей» рассказали, что около четырех часов ночи люди в капюшонах и масках разбрызгали из баллонов краску в домах на Рассветной, 8/1 и Рассветной, 6/2. Одним из наиболее пострадавших стал подъезд, в котором находится офис ТСН «Рассветное».
По словам очевидцев, недавно в соседнем доме на Рассветной, 13 закончилось голосование жильцов по смене управляющей компании. Сам дом при этом не пострадал.
Читатели «Вечерних ведомостей» рассказали, что около четырех часов ночи люди в капюшонах и масках разбрызгали из баллонов краску в домах на Рассветной, 8/1 и Рассветной, 6/2. Одним из наиболее пострадавших стал подъезд, в котором находится офис ТСН «Рассветное».
По словам очевидцев, недавно в соседнем доме на Рассветной, 13 закончилось голосование жильцов по смене управляющей компании. Сам дом при этом не пострадал.
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