На Урале осудят виновника ДТП, в котором погибли сотрудницы театра кукол

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении виновника ДТП, в котором погибли две сотрудницы театра кукол, возвращавшиеся с гастролей.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что поздно вечером 1 октября обвиняемый управлял грузовиком MAN с прицепом. На трассе Серов – Екатеринбург между 288-м и 289-м километром водитель отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В автобусе находились артисты Краснотурьинского театра кукол, возвращавшиеся с гастролей из Первоуральска.От полученных травм на месте ДТП погибли две сотрудницы театра. Еще один работник получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.Уголовное дело направлено в Верхотурский районный суд. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.