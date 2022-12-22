Крупный пожар произошел в частном секторе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 25 декабря произошел крупный пожар на улице Коперника. Сообщение о возгорании поступило в 19.57.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 310 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое здание, также огонь повредил наружную отделку частного жилого дома.В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 21.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.07.