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Крупный пожар произошел в частном секторе в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге вечером 25 декабря произошел крупный пожар на улице Коперника. Сообщение о возгорании поступило в 19.57.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 310 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое здание, также огонь повредил наружную отделку частного жилого дома.
В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 21.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.07.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 310 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое здание, также огонь повредил наружную отделку частного жилого дома.
В тушении пожара участвовал 21 огнеборец. Открытое горение ликвидировали в 21.45. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01.07.
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