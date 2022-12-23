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В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 49-летний Сергей Викторович Коваленко. Его местонахождение неизвестно с 21 ноября.
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка, есть залысины.
В день пропажи мужчина был одет в коричневую дубленку, черные штаны, черные угги и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Коваленко, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы, короткая стрижка, есть залысины.
В день пропажи мужчина был одет в коричневую дубленку, черные штаны, черные угги и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Коваленко, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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